|Ким Чен Ын посетил концерт южнокорейских поп-исполнителей
|01.04.2018 22:20
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Музыканты из соседней страны приехали в КНДР впервые за три годаруководитель КНДР Ким Чен Ын вместе с супругой посетил концерт южнокорейских поп-исполнителей в Пхеньяне. Делегация из 120 южнокорейских музыкантов и спортсменов приехала в Северную Корею впервые с 2015 года.
Фото: EPA-EFE
Кроме Ким Чен Ына и его жены на мероприятии два высокопоставленных чиновника из КНДР и сестра главы государства, сообщает The Straits Times.
Концерт начался в 18:20 по местному времени в Большом театре Пхеньяна, куда пришли около 1500 зрителей.
Фото: EPA-EFE
Ким Чен Ын остался доволен двухчасовым выступлением и предложил провести такое же мероприятие в Сеуле в конце года.
Еще одно выступление в Пхеньяне запланировано на 3 апреля.
Напомним, руководитель Северной Кореи Ким Чен Ын встретится с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином 27 апреля.
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