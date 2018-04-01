Музыканты из соседней страны приехали в КНДР впервые за три года

Кроме Ким Чен Ына и его жены на мероприятии два высокопоставленных чиновника из КНДР и сестра главы государства, сообщает The Straits Times.

Концерт начался в 18:20 по местному времени в Большом театре Пхеньяна, куда пришли около 1500 зрителей.

Фото: EPA-EFE

Ким Чен Ын остался доволен двухчасовым выступлением и предложил провести такое же мероприятие в Сеуле в конце года.

Еще одно выступление в Пхеньяне запланировано на 3 апреля.

Напомним, руководитель Северной Кореи Ким Чен Ын встретится с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином 27 апреля.