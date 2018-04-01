По его информации, некоторые сети не пускают контролеров для проверки

Об этом премьер-министр сказал в эфире одного из телеканалов, сообщает пресс-служба главы правительства.

"Ко мне доносится информация, что определенные сети не допускают контролеров. Хочу, чтобы все услышали: не играйте с безопасностью людей. Лучше пройти проверку охотно, чем сопротивляться", - сказал Владимир Гройсман.

Он отметил, что проверки - это не попытка давить на бизнес. Это инструмент ликвидации угроз здоровью и жизни людей.

"К бизнесу нужно относиться с уважением. Если есть проблемы - выявлять их, давать время на то, чтобы быстро ликвидировать. Нам нужны не штрафы. Нам нужна безопасность. Я не хочу создавать условия давления, меня интересует ликвидация любых угроз безопасности граждан. но если кто-то будет игнорировать наши требования - будем жестко реагировать", - отметил глава правительства.

Напомним, премьер-министр Украины поручил Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, МВД, Минрегиона и другим органам провести масштабную проверку общественных заведений, школ, торговых центров на предмет соблюдения норм пожарной безопасности. Об этом он сказал во время заседания Кабинета Министров в контексте событий в российском городе Кемерово, где 25 марта в одном из развлекательных центров произошел масштабный пожар и погибли десятки людей, в основном дети.

С 30 марта ДСНС начала такие проверки. Они пройдут во всех общественных заведениях в режиме дополнительной тренировки персонала.

Глава Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины Николай Чечеткин заявляет, что в случае недопуска работников ДСНС и других ведомств к проверкам безопасности на объектах массового пребывания людей применять методы с привлечением Национальной полиции Украины.