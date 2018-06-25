Министерство обороны России оплатило изготовление и установку памятников на могилах псковских десантников, которые были ликвидированы в боях в Донбассе летом 2014 года. Таким образом военное ведомство действительно признало участие российских военнослужащих в вооруженной агрессии против Украины, говорится в материале российского издание , опубликованном в воскресенье, 24 июня.

Авторы материала напоминают, что в 2014 году на кладбищах Пскова и окрестностей стали появляться безымянные могилы. Люди в форме военнослужащих российских Воздушно-десантных войск снимали крестов на свежих захоронениях таблички с именами и датами погребенных. Спустя четыре года на этих могилах появились гранитные памятники с портретами десантников.

«На местах прежних песчаных холмиков и безымянных крестов — монументальные стелы из черного гранита с гравировкой: имена, даты, портреты в полный рост, стихи, символика десанта», — говорится в статье.

Издание напоминает, что безымянные могилы двух российских десантников в 2014 году были обнаружены на Крестовском кладбище в Пскове, и еще три – в деревне Выбуты. Среди прочих там были захоронены Александр Осипов, Василий Герасимчук, Сергей Волков и Леонид Кичаткин .

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«Дата смерти Осипова — та же, что у Кичаткина: 20 августа 2014 года. Ему было 20 лет. На портрете он тоже в форме десантника и на фоне неба с парашютами… Сергей Волков служил в спецназе ГРУ, он погиб в июле 2014-го в 28 лет. Похожий памятник установлен на могиле Василия Герасимчука на Крестовском кладбище — бравый десантник в погонах сержанта и с медалями. Герасимчуку было 27 лет. Он погиб в августе 2014-го», — пишет издание.

В псковской Военно-мемориальной компании сообщили журналистам, что памячтники оплатило Министерство обороны.

Издание обратило внимание, что компенсация на похороны семьям бывших военных не должна превосходить 32 тысяч рублей, а стоимость стелы с гравировками, по словам сотрудников похоронной компании, составляет около 100 тысяч.

«Само по себе участие Минобороны косвенно может подтвердить: Кичаткина, погибшего в августе 2014-го, ведомство «своим» признало. Пособие полагается только ветеранам с 20-летним стажем службы и участникам боевых действий. Кичаткин родился в 1984 году. В каких боевых действиях он мог успеть поучаствовать по приказу Родины до 2014 года — можно лишь гадать», — отмечают авторы публикации.

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