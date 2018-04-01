Еврокомиссар по вопросам окружающей среды Кармен Велья заявила о иски в Европейский суд на ряд стран ЕС.

Причина обращения в суд - превышение ими норм загрязнения воздуха выхлопными газами, передает со ссылкой на .

"Еврокомиссар готовит иск против стран, в которых зафиксировано превышение установленной в ЕС нормы окислов азота и мелкодисперсной пыли, которые попадают в воздух вместе с выхлопными газами", - пишет издание.

В частности норму превысили Германия, , Великобритания, Италия и Испания.

Если суд удовлетворит иски, эти страны обяжут уплатить высокие штрафы. Кроме того, водителям могут запретить ездить в городах дизельных авто.

21 марта в Волоколамске из-за выброса газа метана на мусорном полигоне "Ядрово", пострадали 39 школьников местной школы. 23 ребенка госпитализированы, еще 16 получили помощь на месте. После этого сразу в 7 населенных пунктах возникли акции протеста.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира