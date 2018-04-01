В Португалии начался монтаж сцены Евровидения. Зал в Лиссабоне сможет принять 20 тысяч зрителей. Об этом сообщает со ссылкой на сайт организаторов конкурса.

Организаторы конкурса сообщают, что сцена в Altice Arena на Евровидении-2018 будет очень технологичной, а основной выговор будет сделан на декорации.

“Начался монтаж сцены главного песенного конкурса Европы в Altice Arena. В этом году зал сможет вместить 20 тысяч зрителей. Организаторы обещают, что нас ждут невероятные спецэффекты, и сама сцена будет очень технологичной. Хотя в 2018 году экрана не будет, следовательно основной выговор будет на декорациях”, — говорится в сообщении.

Как сообщал букмекеры изменили прогнозы относительно победителя нынешнего песенного конкурса Евровидение, перевес отдали представительницы Израиля, Украины на 22 позиции.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира