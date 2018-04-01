Президент Турции осудил премьера Израиля за высказывания по АФРИН

"Нетаньяху делает очень странные и абсурдные заявления. Тогда как Турция ведет решительную борьбу с терроризмом, Израиль проводит политику террора, а не борьбы с преступностью", - сказал Эрдоган в провинции Адана, информирует "Анадолу".

Турецкий руководитель призвал Нетаньяху отказаться от политики давления на палестинцев и критики Анкары.

"Нетаньяху должен быть искренним и перестать критиковать Турцию. В противном случае израильские власти так и не получит положительного отклика от Анкары", - сказал Эрдоган.

Турецкий руководитель также отметил храбрость Анкары в борьбе с террористическим течениям Фетхуллаха Гюлена (FETÖ).

"Турция продолжит преследовать террористов, в том числе и сторонников Гюлена. Несколькими днями ранее сотрудники турецкой Национальной разведывательной организации доставили из Косово в Турцию шесть сторонников FETÖ. Придет черед и самого Гюлена, который скрывается в американском штате Пенсильвания", - сказал Эрдоган.

"Операция в Косово - не первая и не последняя такая операция спецслужб Турции за рубежом. Спасибо президенту Косово за поддержку. Однако возмущен позицией премьер-министра Косово, уволил руководителей разведслужбы и МВД, которые поддержали шаги Анкары по борьбе с течением Гюлена. глава правительства сделал историческую ошибку, потому что руководители структур лишь выполняли свою работу", - сказал турецкий руководитель.

Напомним, Эрдоган рассказал, когда Турция завершит военную операцию на севере Сирии.