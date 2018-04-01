Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции должно
провести заседание, на котором примет решение о начале полной
проверки деклараций топ-чиновников, отметил глава НАПК Александр
Мангул. По состоянию на 1 апреля поданы чуть больше 816 тыс.
деклараций Скриншот: 112 Украина / YouTube "Думаю, 10 апреля,
учитывая то время, которое необходимо для семидневного срока с
момента подачи электронных деклараций, НАПК проведет свое
заседание, на котором примет решение о начале полной проверки
деклараций топ-чиновников за 2017 год", – сказал он.По
состоянию на 1 апреля в Единый государственный список деклараций
внесены 816 509 документов за 2017 год.Введение электронного
декларирования было одним из требований Европейского
союза для реализации безвизового режима с Украиной.
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