Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции должно провести заседание, на котором примет решение о начале полной проверки деклараций топ-чиновников, отметил глава НАПК Александр Мангул. По состоянию на 1 апреля поданы чуть больше 816 тыс. деклараций Скриншот: 112 Украина / YouTube "Думаю, 10 апреля, учитывая то время, которое необходимо для семидневного срока с момента подачи электронных деклараций, НАПК проведет свое заседание, на котором примет решение о начале полной проверки деклараций топ-чиновников за 2017 год", – сказал он.По состоянию на 1 апреля в Единый государственный список деклараций внесены 816 509 документов за 2017 год.Введение электронного декларирования было одним из требований Европейского союза для реализации безвизового режима с Украиной. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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