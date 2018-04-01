|В Украине начинается весенний призыв
|01.04.2018 22:43
|
В апреле-мае в Вооруженные силы и другие воинские формирования Украины для прохождения срочной военной службы отправят 15190 человекС понедельника, 2 апреля, и до конца мая в Украине продлится весенний призыв на срочную военную службу.
Фото: mil.gov.ua
Об этом сообщает начальник Главного управления персонала, заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Артур Артеменко, пишет "Укринформ".
Согласно решению правительства, в апреле-мае в Вооруженные силы и другие воинские формирования Украины для прохождения срочной военной службы будет отправлено 15 190 человек. Из них в ВСУ - 8 990 человек, Государственной специальной службы транспорта - 1 000 человек, Госпогранслужбы - 1 200 человек, Нацгвардии - 4 000 человек.
"Призывные комиссии всех уровней начнут свою работу со 2 апреля и завершат ее 31 мая. 61,6 млн грн объемов расходов на призыв планируется перечислить до 6 апреля во все комиссии", - сказал Артеменко.
15 февраля президент Петр Порошенко подписал приказ об увольнении в запас военнослужащих срочной службы, сроках проведения очередных призывов и очередные призывы граждан Украины на срочную военную службу в 2018 году. В документе определены на 2018 год такие сроки проведения очередных призывов граждан Украины на срочную военную службу: апрель-май и октябрь-ноябрь.
Поделитесь статьей с друзьями