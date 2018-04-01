В апреле-мае в Вооруженные силы и другие воинские формирования Украины для прохождения срочной военной службы отправят 15190 человек

Об этом сообщает начальник Главного управления персонала, заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Артур Артеменко, пишет "Укринформ".

Согласно решению правительства, в апреле-мае в Вооруженные силы и другие воинские формирования Украины для прохождения срочной военной службы будет отправлено 15 190 человек. Из них в ВСУ - 8 990 человек, Государственной специальной службы транспорта - 1 000 человек, Госпогранслужбы - 1 200 человек, Нацгвардии - 4 000 человек.

"Призывные комиссии всех уровней начнут свою работу со 2 апреля и завершат ее 31 мая. 61,6 млн грн объемов расходов на призыв планируется перечислить до 6 апреля во все комиссии", - сказал Артеменко.

15 февраля президент Петр Порошенко подписал приказ об увольнении в запас военнослужащих срочной службы, сроках проведения очередных призывов и очередные призывы граждан Украины на срочную военную службу в 2018 году. В документе определены на 2018 год такие сроки проведения очередных призывов граждан Украины на срочную военную службу: апрель-май и октябрь-ноябрь.