|Источник: Дело братьев Магомедовых потопит Дмитрия Медведева и двух его приближенных
|01.04.2018 22:45
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Суд арестовал совладельцев группы "Сумма" братьев Магомедовых.
Тверской суд Москвы арестовал на два месяца владельцев группы компаний "Сумма" братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых. Обоих подозревают в хищении и растрате 2,5 миллиарда рублей. К каким последствиям приведёт это громкое дело, рассказал обозреватель Царьграда Юрий Пронько.
По словам его источников, за спиной Магомедовых стоят не просто высокопоставленные чиновники из правительства России, а его первые лица. Речь идёт о премьер-министре Дмитрии Медведеве, первом вице-премьере Игоре Шувалове, а также заместителе председателя правительства Аркадии Дворковиче. В этой связи дело может превзойти даже процесс над бывшим министром экономического развития Алексеем Улюкаевым.
Братья Магомедовы были арестованы в связи с хищениями и растратой при строительстве стадиона "Арена Балтика" в Калининграде к Чемпионату мира по футболу-2018. Однако группа компаний "Сумма", которой владеют Магомедовы, аффилирована через "Объединенную зерновую компанию" с Медведевым, Шуваловым и Дворковичем. Есть высокая вероятность, что через эту связь правоохранительные органы могут выйти на премьера и его приближённых.
"Сейчас за плотно и не очень закрытыми дверями развернулась самая настоящая битва за министерские портфели. И если есть возможность устранить конкурента, зная о том, как он вел свои дела все последние годы, то этим обязательно воспользуются. Очевидно же, что братья Магомедовы связаны с вице-премьером Дворковичем, а через него с Дмитрием Медведевым", - приводит Пронько слова одного из источников.
Прошлогоднее дело экс-министра экономического развития Улюкаева показало, что неприкасаемых в России нет, и даже член правительства может оказаться за решёткой. Медведев, Дворкович и Шувалов вполне могут повторить судьбу своего коллеги.
Дело братьев Магомедовых может иметь эффект разорвавшейся бомбы для нынешнего правительства. Факты, которые будут получены в результате следственных мероприятий и показаний задержанных, станут основой не только для отставок высокопоставленных чиновников, но и беспрецедентной перегруппировки в российской политической и бизнес-элите.
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