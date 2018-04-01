В 2017 году Польша выдала украинцам 1,7 млн приглашений на работу.

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Украинские трудовые мигранты в Польше чаще только работают в сельском хозяйстве и получают зарплату выше минимальной, но ниже средней по стране. Об этом в эфире ObozTV рассказал президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник, информирует svodka.net.

«Минимальная заработная плата в Польше составляет 465 евро. Средняя зарплата по Польше составляет 1080 евро. Украинцы получают порядка 500-600 евро. 600 евро по нынешнему курсу – это порядка 18 тыс. грн. При этом цены на продукты питания в Польше примерно идентичны украинским», — сообщил он.

Воскобойник отметил, что, по данным социологов, в Польше 34% украинцев работает в сельском хозяйстве, 32% — в сфере строительства и ремонта, 16% — в сфере услуг, 14% – присмотра за детьми, 3% — в интеллектуальной работе, 1% — на руководящих должностях.

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По его словам, из людей, которые за последние пять лет работали в Польше, 61% работал там не более 3 месяцев в году: «Это циркуляционная трудовая миграция, люди просто выезжают заработать денег и опять возвращаются».

Также знаток сообщил, что в 2017 году Польша выдала украинцам 1,7 млн приглашений на работу. При этом через легальные рекрутинговые компании в Польшу было отправлено только лишь 12 тыс. человек.

Как сообщал «Обозреватель», Василий Воскобойник также опроверг заявления российских властей о том, что на территории РФ на заработках якобы находится 4 миллиона украинцев.

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