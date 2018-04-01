|Во время "Юморины" в Одессе на мужчину упал фрагмент фасада здания, - ФОТО
|01.04.2018 22:51
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Мужчина получил травму головы и потерял сознаниеВ Одессе во время празднования "Юморины 2018" на прохожего упал фрагмент фасада дома.
Фото: facebook.com/mvs.gov.ua
Молодой человек проходил у здания, с которой обрушился фрагмент фасада.
"Получив травму головы мужчина потерял сознание. Гвардейцы, которые рядом несли службу по охране общественного порядка, немедленно оказали первую медицинскую помощь, вызвали скорую помощь и оципилы место происшествия для предотвращения травмирования прохожих", - рассказали в пресс-службе МВД Украины.
Фото: facebook.com/mvs.gov.ua
Фото: facebook.com/mvs.gov.ua
Фрагмент декора упал с памятника архитектуры - Дома Либмана, расположенного на углу улиц Садовой и Преображенской.
Фото: dumskaya.net
Фото: dumskaya.net
Напомним, по меньшей мере десять человек погибли в результате обрушения четырехэтажного отеля в индийском городе Индаур.
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