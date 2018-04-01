Мужчина получил травму головы и потерял сознание

Молодой человек проходил у здания, с которой обрушился фрагмент фасада.

"Получив травму головы мужчина потерял сознание. Гвардейцы, которые рядом несли службу по охране общественного порядка, немедленно оказали первую медицинскую помощь, вызвали скорую помощь и оципилы место происшествия для предотвращения травмирования прохожих", - рассказали в пресс-службе МВД Украины.

Фото: facebook.com/mvs.gov.ua

Фото: facebook.com/mvs.gov.ua

Фрагмент декора упал с памятника архитектуры - Дома Либмана, расположенного на углу улиц Садовой и Преображенской.

Фото: dumskaya.net

Фото: dumskaya.net

Напомним, по меньшей мере десять человек погибли в результате обрушения четырехэтажного отеля в индийском городе Индаур.

В Одессе во внутреннем дворе жилого дома обрушились балконы.