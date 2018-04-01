Вековой традицией "Британского мира" было чудовищное пренебрежение Ылитой не просто интересами, но и самим существованием "маленького англичанина". Ну подумаешь, вымрет некоторое количество плебса. Ничего личного, оно просто не вписалось в старую, добрую Англию..

Эксперты в области здравоохранения предупреждают о возврате "викторианских бед", таких как рахит и остановка в развитии детей из-за продовольственной бедности и недоедания.Д-р Элли Кэннон (Ellie Cannon), врач общей практики в Южном Хэмпстеде, опубликовала твит, демонстрируя, что врачи должны спрашивать пациентов, могут ли те позволить себе полноценное питание, когда во время приёма слышат жалобы на на усталость или необъяснимые болезни. Этот твит вирусно разошёлся по сети и вызвал в Палате общин бурное обсуждение проблемы продовольственной бедности.

Д-р Кэннон отметила, что в последние годы врачи увидели возвращение рахита - заболевания, как правило, вызванного недостатком витамина D(кальциферола) и кальция в детском рационе, приводящем к тому, что кости становятся мягкими и слабыми , что приводит к деформации, вызывает боль, хрупкость костей, кариес и замедленный рост.

Меж тем, количество детей, страдающих от изнурительной усталости возросло, утверждает д-р Кэннон. “У нас есть возможность назначить пищу через NHS - насколько плоха ситуация. Я работаю с социальным жилым комплексом и у меня есть пациенты, которые обращаются в пищевой банк (Food Bank). В семье, побудившей меня твитнуть, мать весь день вынуждена только пить чай, чтобы заглушить голод и иметь возможность накормить детей. Мы видим детей, не имеющих возможности нормально расти и формироваться".

“Это печальное положение дел сегодня, в 2017 году, особенно на фоне того, что показывают последние тенденции: обеспеченные дети становятся сильнее.”

Угу, как только избыточный продукт, позволявший немного подкармливать плебс, стал исчезать, его в первую очередь урезали именно плебсу. Что же, лорды с пэрами, сэрами и прочими херами себя обделять будут, что ли?

Ранее я уже приводил ссылку, что . Но будет нелишним привести ее еще раз.

А еще будет нелишним напомнить, что в

Зима сезона 2012-2013 годов унесла жизни 31100 британцев в Англии и Уэльсе, что на 29% больше показателей предыдущего года — 24200 человек. Такие данные приводит Управление национальной статистики Великобритании, сообщает телеканал Sky News. Большинство смертей (25600) пришлось на пожилых людей старше 75 лет в марте, который был самым холодным с 1962 года. Пенсионерам приходится выбирать между едой и отоплением. Журнал The Spectator отмечает, что проблема зимних холодов не сравнима с последствиями глобального потепления. Летом 2003 года из-за аномальной жары умерли 2 тысяч человек. С тех пор от холода погибли 280 тысяч британцев, а из-за жары — 10 тысяч.

Угу. Вот прямая ссылка на статью: . То есть, факт ежегодной смерти от холода десятков тысяч пенсионеров подтверждают сам же бритты. Да, старики просто не вписались в "старую, добрую Англию", не повезло им..

Как не вписались в нее те дети-сироты, которых .

На Британских островах продолжается скандал вокруг чудовищных обвинений в адрес бывшего премьер-министра Эдварда («Тэда») Хита. Лидер Консервативной партии занимал высший правительственный пост в 1970-74 годах и умер, окружённый почтением, в 2005 году. А через пару лет скончался его современник — известный благодетель и ведущий детских программ на BBC сэр Джеймс («Джимми») Сэвил. И вскоре выяснилось, что журналист-аристократ мог изнасиловать или подвергнуть секс-домогательствам до 450 человек (включая детей); однако, полиция насчитала «всего» 214 достоверно установленных случаев. Ну да, какие мелочи!

Видимо, огласка давних событий побудила заговорить и тех, кто когда-то пал жертвами Тэда Хита. По данным следствия, с 1956 по 1992 год политик мог обесчестить (а в ряде случаев и прямо изнасиловать) до 40 человек обоего пола, включая мальчика, которому на тот момент было 11 лет. Некоторые преступления он совершал прямо на личной яхте. Полиция вела расследование два года, потратив на опросы свидетелей, поиск улик и дорогостоящие экспертизы до полутора млн фунтов стерлингов.

Я вот читаю это, и начинаю смутно подозревать, зачем ..

В одной из частных школ Лондона ученикам мужского пола планируют разрешить ношение юбок - в рамках программы по введению гендерно нейтральной униформы. В школе объясняют эту инициативу стремлением уравнять в правах юношей и девушек, которым разрешено носить брюки. В школе Highgate, где планируют ввести новую форму, ранее заявляли, что все больше ее учеников начинает сомневаться в собственной гендерной идентичности. Помимо униформ для обоих полов в школе думают о том, чтобы сделать общие туалеты и разрешить девушкам заниматься в мужских спортивных секциях.

Но при этом . Странно как-то..

В одной из школ британского графства Восточный Сассекс девочкам запретили носить юбки. Там заявили, что форменная одежда должна быть «гендерно-нейтральной», чтобы «не обижать учеников, которые еще не определись, кто они — мальчики или девочки».

Мда, веселые современные мелкобританские нравы. Впрочем, 120 лет назад они были еще веселее.

Конец 19 века. Генерал-майор Горацио Гордон Робли с сушеными головами маори (аборигены Новой Зеландии). Нет, он их сам не заготавливал, а просто покупал у местных. Ну, хобби вот такое у джентльмена было..

Как и у этих вот джентльменов. Ну что тут такого, поохотились на местную фауну немного..

Викторианский Лондон - это вообще что-то с чем-то. Смотришь на фотки 1870-х годов и офигеваешь.

Угу, Британия - номер один в мире, а дома у них вот такое вот. Их нравы, как они есть.

Ну и приведу еще несколько видео о сути "Британского мира":

Такая вот античеловеческая сущность монстра, который совершенно не жалеет даже "своих". И вопрос - будет ли он жалеть других, является чисто риторическим. По сути, "Британский (или точнее - Британо-Венецианский) мир" противостоит всему остальному миру, в том числе и Русскому. Двоим на планете тесно и остаться в конце должен будет только один..

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