Конфликт между футбольными болельщиками и полицией произошел во время второго тайма матча ФК "Мариуполь" и "Киевского динамо", рассказали в Нацполиции Украины. В Мариуполе фанаты подрались с полицией Фото: dn.npu.gov.ua Сегодня в Мариуполе играли локальный клуб "Мариуполь" и киевское "Динамо"."Инцидент произошел в середине второго тайма у стадиона. Фанаты на трибунах зажгли дымовые шашки и применили петарды. С целью обезопасить других болельщиков полицейские вывели нарушителей за пределы стадиона. Однако товарищи стали на их защиту, выбежали со стадиона и начали бросать в сторону правоохранителей и служебного автотранспорта камни", – говорится в сообщении.Повреждено два служебных авто полицейских."Пока гражданские лица за медицинской помощью не обращались, однако есть информация о пострадавших журналистах", - рассказали в полиции.Открыто уголовное производство по ч.1 ст.342 (сопротивление сотруднику правоохранительного органа) и ч.2 ст.345 (угроза или насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.Сегодня СМИ сообщали о столкновениях во время матча в Мариуполе. Сам футбольный матч завершился победой киевского клуба со счетом 2:3. На стадионе присутствовал президент Украины Петр Порошенко. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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