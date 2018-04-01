Конфликт между футбольными болельщиками и полицией произошел во
время второго тайма матча ФК "Мариуполь" и "Киевского динамо",
рассказали в Нацполиции Украины. В Мариуполе фанаты подрались с
полицией Фото: dn.npu.gov.ua Сегодня в Мариуполе играли локальный
клуб "Мариуполь" и киевское "Динамо"."Инцидент произошел в середине
второго тайма у стадиона. Фанаты на трибунах зажгли дымовые шашки и
применили петарды. С целью обезопасить других болельщиков
полицейские вывели нарушителей за пределы стадиона. Однако товарищи
стали на их защиту, выбежали со стадиона и начали бросать в сторону
правоохранителей и служебного автотранспорта камни", –
говорится в сообщении.Повреждено два служебных авто
полицейских."Пока гражданские лица за медицинской помощью не
обращались, однако есть информация о пострадавших журналистах", -
рассказали в полиции.Открыто уголовное производство по ч.1
ст.342 (сопротивление сотруднику правоохранительного органа) и ч.2
ст.345 (угроза или насилие в отношении сотрудника
правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.Сегодня СМИ
сообщали о столкновениях во время матча в Мариуполе. Сам
футбольный матч завершился победой киевского клуба со
счетом 2:3. На стадионе присутствовал президент Украины Петр
Порошенко.
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