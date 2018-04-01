Стоимость билетов с апреля 2018 может вырасти на 12%

Повышение цен на 1% связано с применением коэффициентов индексации тарифов в зависимости от календарных периодов, сообщает Центр транспортных стратегий.

Соответствующие коэффициенты были зафиксированы приказом Министерства инфраструктуры Украины (МИУ) от 19 марта 2012 года и изменениями в тарифах, внесенными приказом МИУ от 21 июля 2014 года.

С 1 по 27 апреля применяется коэффициент 1,02 (в марте применялся коэффициент 1,01), а в период майских праздников - с 28 апреля по 8 мая - коэффициент 1,03.

Согласно информации издания, уже 9 мая (и только в этот день) билет можно будет приобрести со скидкой 20%. Дешевле приобрести железнодорожный проездной документ можно только 31 декабря, когда применяется коэффициент 0,7.

В то же время глава правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов сообщил "Общественном", что стоимость билетов с апреля 2018 может вырасти на 12%. На столько же стоимость билетов должна вырасти в октябре. Полученные средства планируется направить на развитие пассажирской инфраструктуры.

"Мы обратились в Министерство инфраструктуры, как к регулятору пассажирских тарифов на железной дороге, по необходимости повышения цен с этого года в два этапа - в апреле на 12%, и осенью, скорее только, в октябре - еще на 12%", - сказал Кравцов.

Как информирует Finance.ua приказ Министерства инфраструктуры о повышении тарифов на железнодорожные пассажирские перевозки еще находится на согласовании.

Напомним, "Укрзализныця" накануне традиционного повышения спроса на пассажирские перевозки во время Пасхальных праздников начала работу по назначению дополнительных поездов.