руководитель КНДР Ким Чен Ын вместе с супругой посетил концерт южнокорейских поп-исполнителей в Пхеньяне. Делегация из около 120 музыкантов и спортсменов приехала в Северную Корею впервые с 2015 года. Об этом сообщает со ссылкой на издание The Strait Times.

Кроме Ким Чен Ына и его жены на мероприятии присутствовали два высокопоставленных чиновника из КНДР и сестра главы государства. Еще одно выступление в Пхеньяне запланировано на 3 апреля, а 27 апреля лидеры Северной и Южной Кореи встретятся на саммите.

Концерт начался в 18:20 по местному времени в Большом театре Пхеньяна, туда пришли около 1 500 человек. Как сообщили СМИ, Ким Чен Ын остался доволен двухчасовым выступлением и предложил провести такое же культурное мероприятие в Сеуле в конце года.

Как сообщал делегация южнокорейских поп-музыкантов, спортсменов и журналистов в составе 120 человек вылетела в субботу из международного аэропорта Кимпхо в Сеуле в КНДР.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира