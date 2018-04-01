Подтоплено около 30% улиц города Вилково.

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В воскресенье, 1 апреля, в связи с наводнением произошло подтопление почти трети города Вилково Одесской области, известного как украинская Венеция.

Как информирует Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, на украинском участке Дуная в связи с весенним половодьем и усилением ветра в створе гидропоста Вилково ожидается дальнейшее повышение уровней воды с достижением опасной отметки 185 см над нулем поста, при которой подтопляется 50% города Вилково.

По словам главы Килийского райсовета Павла Бойченко, по состоянию на 9:30 в Вилково уровень воды достиг 181 см.

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«Ветер с моря около 20 метров в секунду, высокая волна. Подтоплено около 30% улиц города. В домах воды пока нет. Будут солиться временные кладки», — написал он в Facebook.

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При этом Бойченко отметил, что проблем с продуктами питания не будет, а на случай необходимости были подготовлены места для размещения людей.

По состоянию на 15:30, как сообщил Бойченко, уровень воды в Вилково начал понижаться, а ветер стих.

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