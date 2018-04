Мексика прилагает недостаточно усилий, чтобы остановить движение мигрантов в США, считает американский президент Дональд Трамп. Вчера 23.39 | комментариев: Трамп: Нужна стена Фото: ЕРА "Мексика делает очень мало, если не ничего, чтобы прекратить проникновение людей в Мексику через ее южную границу, а затем в США. Они смеются над нашими глупыми иммиграционными законами. Они должны остановить движение наркотиков и людей, или я остановлю их дойную корову", – написал он.По словам Трампа, "нужна стена". Mexico is doing very little, if not NOTHING, at stopping people from flowing into Mexico through their Southern Border, and then into the U.S. They laugh at our dumb immigration laws. They must stop the big drug and people flows, or I will stop their cash cow, NAFTA. NEED WALL! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 апреля 2018 г. Идею построить стену на границе с Мексикой Трамп озвучивал во время своей предвыборной кампании. Он утверждал, что многие нелегальные мигранты, прибывающие в США через мексиканскую границу, являются преступниками.В сентябре 2016 года Трамп встретился с президентом Мексики Энрике Пенья Ньето. После встречи он написал в Twitter: "Мексика заплатит за стену!" Ньето ему ответил: "Повторю то, что говорил лично господину Трампу: Мексика никогда не будет платить за стену".В январе 2017 года Трамп заявил, что все расходы из американского бюджета на строительство стены на границе с Мексикой будут возмещены ею позже.В июле 2017 года Палата представителей Конгресса США проголосовала за выделение $1,6 млрд на стену на границе с Мексикой. В сентябре около границы с Мексикой начали строить прототипы стены.28 марта 2018 года Трамп опубликовал снимки строительства стены.По подсчетам министерства внутренней безопасности США, строительство и обслуживание стены обойдется стране в $33 млрд, сообщала в январе 2018 года газета The Washington Post со ссылкой на документ ведомства. Проект планируют завершить к 2027 году, к этому времени стеной или другими типами заграждений должна быть защищена большая часть американско-мексиканской границы. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



