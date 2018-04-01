В стоимость всех билетов, вылетающих из аэропортов Швеции, включать дополнительную плату от 60 до 400 крон

"Целью налога является сведение к минимуму выбросов углерода после радикального увеличения количества авиаперевозок", - заявила министр климата Изабелла Левен, сообщает The Local.

В стоимость всех билетов, вылетающих из аэропортов Швеции, включать дополнительную плату от 60 до 400 крон (от 6 до 39 евро) в зависимости от места назначения.

Налог будет взиматься со всех пассажиров, кроме детей до двух лет, экипажей самолетов, пассажиров, которые останавливаются на территории Швеции, не меняя самолетов, а в некоторых случаях - и транзитных пассажиров.

Согласно опросу, опубликованному на прошлой неделе, 53% шведов поддерживают новый налог.

Однако оппозиционные партии критиковали этот шаг, призывая авиакомпании требовать использования определенного процента биотоплива.

Напомним, что парламент Швеции одобрил новый закон, согласно которому согласие на секс сделают обязательным по закону.