30 марта прошла широкомасштабная совместная спецоперация Федеральной службы безопасности, Министерства внутренних дел РФ и Росгвардии. Силовики неожиданно нагрянули по 170 адресам на территории всей России, включая Москву, Московскую область, Калининградскую область, Республику Дагестан, Приморский край, Краснодарский край и др. Целью были центральные офисы олигархической группы «Сумма», офисы её составных частей, дома топ-менеджеров, их родственников и друзей.

«Сотрудниками Следственного департамента и ГУЭБиПК МВД России, ФСБ России при силовой поддержке Росгвардии проведены масштабные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия в 25 субъектах Российской Федерации, в том числе в Москве и Московской области, направленные на задержание причастных к совершению преступлений лиц, изъятие доказательств их преступной деятельности, обеспечение возмещения причиненного государству ущерба. По подозрению в совершении указанных преступлений задержаны совладельцы группы компаний «Сумма» Зиявудин Магомедов и Магомед Магомедов, а также руководитель компании, входящей в группу «Сумма», Артур Максидов», - рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

Уголовное дело возбуждено по фактам хищений бюджетных средств, в том числе выделенных на строительство объектов инфраструктуры и энергоснабжения. Братьям Магомедовым предъявлено обвинение в организации преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ), хищениях мошенническим путём в отдельно крупных размерах (ч. 4 ст. 159 УК РФ), растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Подозреваемым грозит до 20 лет тюремного заключения. Максидова обвинили в мошенничестве и участии в преступном сообществе.

За сухим официозом скрывается нечто гораздо большее: российские силовики напрямую атаковали «медведевских». Ударили крайне чувствительно. В преддверии, напомним, формирования нового правительства.

В ночь с 30 на 31 марта новостные сообщения противоречили друг другу. Часть информагентств говорила об обысках, задержании Зиявудина Магомедова, длительном и жёстком допросе. Многие ресурсы категорически опровергали и вещали о том, что Магомедов лишь мирно «побеседовал со следователями» и был отпущен восвояси, а обысков не было вообще. По нашим данным, целую ночь и в течение утра продолжались лихорадочные попытки ряда российских элитариев прояснить ситуацию, оказать давление на ход следственных действий, нащупать возможности для торга.

49-летний совладелец и председатель совета директоров группы компаний «Сумма» Зиявудин Гаджиевич Магомедов - уроженец Махачкалы, аварец, миллиардер из списка Forbes. Однокурсник вице-премьера Аркадия Дворковича по экономическому факультету МГУ. Кандидат экономических наук; тема диссертации «Современные направления деятельности транснациональных банков». Начинал банкиром, занимался, по слухам, обналичкой (правление принадлежащего Магомедовым банка «Диамант» возглавлял Алексей Френкель, отбывающий сейчас 19-летний срок как клиент убийства первого зампреда Центробанка Андрея Козлова). Неоднократно подозревался в мошенничестве, но, благодаря связям, дела прекращались. Получил от президента Дмитрия Медведева орден Дружбы, орден Почёта, почётную грамоту за вклад в реставрацию Большого театра («Сумма» играла ведущую роль в скандальной реконструкции). Член Российского совета по международным делам (РСМД), созданного распоряжением Медведева. Член попечительских советов «Сколково», Большого театра, Дипломатической академии МИД РФ, Всероссийского государственного института кинематографии (ВГИК), Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай», Фонда Европейского университета в Санкт-Петербурге (ЕУСПб; вражеское гнездо в культурной столице, тесно связанное с Фондом Сороса и недавно лишённое лицензии). Член наблюдательного совета Национального исследовательского технологического университета «МИСиС», партнёр некоммерческой благотворительной организации «Фонд поддержки олимпийцев России». Учредитель благотворительного фонда «ПЕРИ» в партнёрстве с ЕУСПб и Центром культуры и наследия «Джума аль-Маджид» (Объединённые Арабские Эмираты). Совладелец международной промоутерской компании по смешанным единоборствам Eurasia Fight Nights. Основатель венчурного фонда Caspian VC Partners, инвестировавшего в Uber, Uber China, Hyperloop One, Diamond Foundry, Peek Travel. В октябре 2017 года стал сопредседателем совета директоров Hyperloop One - компании по реализации сверхскоростной системы поездов на базе идеи Илона Маска о вакуумном поезде в виде герметичной капсулы на аэродинамической подушке. Часто с целью конфиденциальности использует псевдоним «Старский».



Зиявудин Магомедов



51-летний совладелец «Суммы» Магомед Гаджиевич Магомедов занимает пост председателя совета директоров компании «Кардо-Альянс». Он родился в селе Шотода Хунзахского района Дагестанской АССР, тоже окончил МГУ, тоже кандидат экономических наук. В 2002-09 годах был сенатором, представлял Смоленскую область в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации: член Комитета СФ по промышленной политике, комиссии по естественным монополиям, комиссии по культуре, комиссии по физической культуре, спорту и развитию олимпийского движения. Награждён почётной грамотой Совета Федерации. Состоит в партии «Справедливая Россия», прежний советник Сергея Миронова. Президент Ночной хоккейной лиги.



Магомед Магомедов

«Сумма» - гигантский диверсифицированный холдинг, объединяющий активы в портовой логистике, инжиниринге, строительстве, телекоммуникационном, нефтегазовом и др. секторах. Наиболее непрозрачная частная холдинговая структура в стране. Братьям Магомедовым принадлежат ПАО «Новороссийский морской торговый порт» (российский портовый оператор №1, третий по грузообороту портовый оператор Европы, в состав которого входят два крупнейших порта России - Новороссийск и Приморск, а также порт Балтийск), транспортная группа FESCO (крупнейшая российская транспортно-логистическая компания, включающая, в частности, Владивостокский морской торговый порт), ПАО «ТрансКонтейнер» (интермодальный контейнерный оператор, управляющий крупнейшим в России парком контейнеров и фитинговых платформ), УК «Трансинжиниринг» (крупнейшая инжиниринговая компания России, объединяющая фирмы «Интэкс», «ГлобалЭлектроСервис» и «Стройновация»), АО «Объединённая зерновая компания» (27 предприятий, в т. ч. ПАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов», Крупнейший российский зерновой терминал), ОАО «Якутская топливно-энергетическая компания» (основное газодобывающие предприятие Якутии), оператор связи «Национальный Телеком», оператор терминала в порту Роттердам (Нидерланды) Shtandart TT B.V., владивостокский хоккейный клуб «Адмирал». В феврале 2018 года стало известно, что контрольный пакет акций Новороссийского морского торгового порта (НМТП) «Сумма» продаёт «Транснефти».

Лет пять назад американский правоконсервативный аналитик Джеймс Лоусон опубликовал статью, где упомянул братьев Магомедовых в числе создателей «Каспийского коридора» по транспортировке афганского героина. Впрочем, данную тему лучше пока не затрагивать.

Зиявудина Магомедова взяли в самый последний момент – он уже вылетал с семьёй в Майами (якобы на операцию). Вечером 31 марта Тверской суд Москвы санкционировал его арест. «Настрой военный, чувствую себя нормально», - сказал он журналистам. Защита Магомедова-младшего предложила рекордную в истории российской судебной практики сумму залога в 2,5 миллиарда рублей. Но суд посчитал, что фигурант может рвануть за границу. Кстати, двое подельников братьев Магомедовых (в т. ч. руководитель УК «Трансинжиниринг» и гендиректор ОАО «ГлобалЭлектроСервис» Эльдар Владимирович Нагаплов) успели скрыться в Эмиратах и объявлены в международный розыск.



Зиявудин Магомедов в Тверском суде

Тверской суд арестовал Магомеда Магомедова (он также намеревался лететь в Майами), а также 55-летнего гендиректора ООО «Интэкс» Артура Хазретовича Максидова.



Магомед Магомедов в Тверском суде



Артур Максидов там же

Издание The Bell сообщило, что вместе с Зиявудином Магомедовым задержана 42-летняя Лейла Рафаэльевна Канторович-Мамедзаде. Это генеральный директор группы компаний «Сумма», председатель совета директоров ПАО «Дальневосточное морское пароходство» (головная компания транспортной группы FESCO), член советов директоров ПАО «ТрансКонтейнер» и АО «Объединённая зерновая компания», основательница сети японских кофеен «ПаффПойнт». Уроженка Баку со степенью магистра наук по специализациям «Финансы» и «Нефтяное дело», полученной в Штатах. Жила в США, Великобритании, Нидерландах. Занималась слияниями, поглощениями, управлением портфелем инвестиций, управлением рисками, подготовкой стратегии в американской транснациональной корпорации Halliburton и британско-голландском нефтегазовом гиганте Royal Dutch Shell.



Лейла Канторович-Мамедзаде

Группа «Сумма» - внимание! – объявила о готовности сотрудничать со следствием. Даже страшно представить, что могут поведать братья Магомедовы.

Столь впечатляющих успехов бизнес-империя никак не смогла бы достичь без Дмитрия Медведева и Аркадия Дворковича. Последнего с однокурсником Зиявудином связывает давняя, крепкая дружба и общие многомиллионные интересы. Дворкович считается главным лоббистом дагестанского бизнеса и ряда дагестанских кланов в руководстве РФ («Дворкович и Дагестан - тема для хорошей докторской диссертации на стыке политологии, экономики и криминалистики», - замечает портал Infox.ru); взаимовыгодное сотрудничество с «Суммой» продолжается долгие годы. Он познакомил Магомедова-младшего со Светланой Медведевой. Та, в свою очередь, рекомендовала дагестанца мужу. СМИ пишут, что с 2008 года Медведев стал негласным покровителем группы «Сумма». В период его президентского правления «Сумма» обзавелась разнообразными вкусными активами (НМТП в первую очередь) и заделалась королём госзаказов: строительство трубопровода ВСТО-2 и стадиона в Казани к ЧМ по футболу, вышеупомянутая реконструкция Большого театра, строительство железной дороги Кызыл-Курагино в Тыве (так и не построена) и др. Злые языки именуют братьев Магомедовых «кошельками Медведева». Ну а совсем уж злые распространяли гнусные инсинуации о том, что жена премьер-министра якобы владеет 20-процентным пакетом акций «Суммы».



Дмитрий Медведев и Зиявудин Магомедов

«Активная роль ФСБ означает, что на тормозах дело не спустить и более того, дело Магомедовых будет интегрировано в периметр дагестанских чисток, дагестанской кассы и трафика капиталов в банки ЕС, Турции и офшоров карибского бассейна. Арест Магомедова поставит большой крест на будущем Аркадия Дворковича и сильно навредит самому Премьеру. По касательной затронет и помощника Президента Цуканова. Интересная информация – как рассказали сегодня, Аркадия Дворковича якобы удалили из списков командировок от правительства с июля 2018 и убрали все его выступления на ПМЭФ 2018. Известно, что Счётная палата готовит проверку РСХБ (за период деятельности его команды в противовес патрушевской)», - делится сведениями и прогнозами Telegram-канал «Незыгарь».



Аркадий Дворкович и Зиявудин Магомедов

Многажды озвучивались прогнозы, согласно которым Дворковича не будет в составе нового правительства. В то же время некоторые ресурсы повторяли мантры о спокойствии Медведева, его уверенности в завтрашнем дне. Что ж... Теперь у Дмитрия Анатольевича есть причины беспокоиться, ещё как тревожиться.

Нехорошо на сердце у президентского помощника Владислава Суркова - он плотно контактирует, приятельствует с Зиявудином Магомедовым, их супруги (Наталия Дубовицкая и Ольга Магомедова) ведут общий бизнес - фирма «Плейсмент Инвестментс». Среди высокопоставленных друзей и партнёров Магомедова-младшего также называют президентского пресс-секретаря Дмитрия Пескова, первого вице-премьера Игоря Шувалова, гендиректора ОАО «РЖД» Олега Белозёрова. За «внешние коммуникации» группы «Сумма» много лет отвечал Александр Будберг, экс-обозреватель «МК», член правления Института современного развития (ИНСОР), недавний председатель исполкома попечительского совета Большого театра, друг Дворковича и супруг медведевской пресс-секретарши Натальи Тимаковой.

А сам Дворкович? Вспомним предыдущий мощнейший удар по Медведеву и его соратникам - дело Улюкаева. Газеты тогда писали, что Аркадий Владимирович с 2015 года тоже находится в оперативной разработке ФСБ (слежка, прослушка). Это стало последним предупреждением. Сейчас Дворковичу надо безотлагательно подчищать хотя какие-то концы и брать билет: до Вашингтона, Тель-Авива или (специально для любителей экстрима) Лондона. Вопрос не о карьерных и бизнес-перспективах, вопрос о наручниках и СИЗО.

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