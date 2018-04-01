Заместитель Генерального прокурора Украины - руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий согласно электронной декларации за 2017 заработал больше 2 млн грн, передает

Так, в 2017 году руководитель САП заработал по основному месту работы 2 100 300 грн, что больше чем в 2016 году (1 809 218 грн).

Кроме того, на счетах Н.Холодницького сохраняется 362 225 грн (200 тысяч грн в 2016 году), а также он задекларировал 115 тысяч долларов и 25 тысяч евро в наличных. На счету в банке он держит 2033 евро.

Как сообщал в НАПК выяснят, почему за 2017 подано менее деклараций, чем в предыдущем.

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