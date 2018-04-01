«Этот визит южнокорейских артистов в КНДР стал первым за более 10 лет. В составе делегации, в частности, южнокорейские поп-звезды».

Представители Республики Корея примут участие в двух шоу. Один из концертов состоялся1 апреля, а второй — во вторник, 3 апреля.

Глава КНДР Ким Чен Ын и его жена Ри Соль Чжу посетили один из концертов. Ким Чен Ына видели хлопающим в такт некоторых песен, а позже он фотографировался с артистами, которые принимали участие в шоу.

Концерт проходил под названием «Весна приходит». В нем принимали участие 11 популярных южнокорейских исполнителей, включая девушек из популярных К-pop групп «Red Velvet» и «Girls Generation».

На 27 апреля запланировали межкорейский саммит. Лидер КНДР Ким Чен Ын встретится с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.

Ожидается, что к концу мая состоится встреча между лидером КНДР и президентом США Дональдом Трампом.

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