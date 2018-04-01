Обнаружены залежи нефти и газа значительно превышают все прежние запасы страны

Сообщение распространило в воскресенье, 1 апреля, государственное информационное агентство королевства BNA, сообщает DW.

Как утверждается, найденные запасы углеводородов значительно превышают все нефтегазовые месторождения, открытые в стране с 1932 года.

Никаких подробностей относительно объемов выявленных полезных ископаемых не разглашается. Отмечается лишь, что имеющихся в месторождении запасов вполне довольно для длительного добычи.

Бахрейн, в отличие от соседних стран Персидского залива, не имел еще значительных запасов нефти и газа. Нынешние ежедневные объемы добычи нефти из единого расположенного на территории собственно Бахрейна месторождения составляют около 50 тыс. Баррелей. Суточные объемы добычи природного газа на этом месторождении - около 28 млн кубических метров. Еще 150 тыс. Баррелей черного золота ежесуточно Бахрейн получает от месторождения Абу-Сафа, которое эта ближневосточная страна эксплуатирует вместе с Саудовской Аравией. 80% поступлений в бюджет Королевство Бахрейн должен именно нефти и газа.

Напомним, в Волынской области раскрыли организованную вооруженную группу, которая специализировалась на кражах нефтепродуктов из магистрального нефтепровода.