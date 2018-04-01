Президент планирует пригласить премьер-министра Греции Алексиса Ципраса посетить Мариуполь.

Об этом он заявил во время рабочей поездки в Донецкую область, говорится на сайте главы государства, передает со ссылкой на .

Так, Порошенко поблагодарил греческую общину за мощную поддержку закона об образовании и подчеркнул важность поощрять маленьких детей учить украинский язык, потому что они должны знать и свой язык, и государственный язык - украинский.

"Я очень благодарен вам за мощную поддержку нашего языкового законодательства. Защищая право маленьких детей учить украинский язык, мы защищаем их от дискриминации. Дети будут знать и язык национальных меньшинств, и государственный язык", - сказал Порошенко.

Президент также отметил, что планирует пригласить премьер-министра Греции Алексиса Ципраса посетить Мариуполь и места проживания греческой общины в Приазовье.

"Мы договоримся, приедем с нашими греческими партнерами, посмотрим для того, чтобы греки вместе с нами начали несколько важных проектов и в обучении, и по строительству, и по поддержке церкви. И много других вещей, которые будут исходить от вас, и я буду это защищать", - сказал президент.

Напомним, также Порошенко в ходе визита заявил, что 10 апреля совершит визит в Берлин (Германия) для переговоров с канцлером ФРГ Ангелой .

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