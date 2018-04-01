|На акции протеста в Волоколамске люди пели «Священную войну» (видео)
|01.04.2018 23:27
|
Во время митинга они пели советскую песню «Священная война».
Соответствующее видео публикует российский телеканал «Дождь».
В сети неоднозначно восприняли пение военной песни на митинге, где на плакатах можно увидеть призыв «Путин помоги!».
«Под песню «Священная война» можно жечь Кремль например. Но не челобитные же писать…», «А судя по плакатам путин помоги, должны бы Боже царя храни петь», «Срочно танки на Берлин! Только немцы могут построить им мусороперерабатывающий завод ))», «С кем война то? Тут это по разному можно понять. А не с Владим Владимычем случайно? Эй, ОМОООН!»
Источник
Поделитесь статьей с друзьями