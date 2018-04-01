На акции протеста в Волоколамске люди пели «Священную войну» (видео) В российском Волоколамске местные жители вышли на протест против расположенного неподалеку мусорного полигона "Ядрово", с выбросом газа из которого связывают недавнее массовое отравление детей. Во время митинга они пели советскую песню «Священная война». Соответствующее видео публикует российский телеканал «Дождь». В сети неоднозначно восприняли пение военной песни на митинге, где на плакатах можно увидеть призыв «Путин помоги!». «Под песню «Священная война» можно жечь Кремль например. Но не челобитные же писать…», «А судя по плакатам путин помоги, должны бы Боже царя храни петь», «Срочно танки на Берлин! Только немцы могут построить им мусороперерабатывающий завод ))», «С кем война то? Тут это по разному можно понять. А не с Владим Владимычем случайно? Эй, ОМОООН!» Источник Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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