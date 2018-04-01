В Брюсселе знают о событиях вокруг антикоррупционных органов в Киеве, отметил Руководитель Группы поддержки Украины в Еврокомиссии Петер Вагнер. Вагнер об украинских антикоррупционных органах: Не производит хорошее чувство, когда те, кто должен бороться с коррупцией, больше борются между собой Фото: European Union in Ukraine / Facebook "Мы знаем о событиях в Киеве. Мы следим за сообщениями... Безусловно, это не производит хорошее чувство, когда те, кто должен бороться с коррупцией, больше борются между собой. Или нет? Может, иногла это только шум в прессе, о котором мы не можем судить, или о котором узнаем только через несколько дней", – сказал он.Глава Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник заявил, что прослушка в кабинете руководителя специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого зафиксировала, как он "сливал" информацию о готовящихся обысках и давил на должностных лиц.Впервые о прослушке НАБУ в кабинете Холодницкого сообщила "Украинская правда" 21 марта. Тогда глава САП заявил, что это провокация, и заверил, что никто не сможет заставить его уволиться. В свою очередь, Сытник, комментируя ситуацию, выразил мнение, что "журналисты пишут такое, что, честно говоря, вымышленный роман просто отдыхает".24 марта генпрокурор Украины Юрий Луценко проинформировал, что прослушивание главы САП было санкционировано судом.28 марта источник "Українських новин" в ГПУ сообщил, что Холодницкого могут арестовать. Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган назвала это "слухами, которые нет смысла комментировать".29 марта Сытник подтвердил, что НАБУ проводит расследование в отношении Холодницкого, отметив, что его ведомство сотрудничает с Генеральной прокуратурой.В ГПУ 30 марта сообщили, что у Холодницкого должны были отобрать образец голоса, но он не явился в ГПУ.Луценко 30 марта попросил квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров рассмотретьвопрос об увольнении Холодницкого. Глава САП сказал, что "не держится за должность".Холодницкий возглавил новое подразделение ГПУ – Специализированную антикоррупционную прокуратуру – 1 декабря 2015 года. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки что марта холодницкого украины глава Теги: политика