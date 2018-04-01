Открыты уголовные производства

Как сообщили в отделе коммуникации полиции Донецкой области, случай произошел внутри второго тайма у стадиона.

"Фанаты на трибунах зажгли дымовые шашки и применили петарды. С целью обезопасить других болельщиков полицейские вывели нарушителей за пределы стадиона. Однако товарищи стали на их защиту, выбежали со стадиона и начали бросать в сторону правоохранителей и служебный автотранспорт камней, в это время несли службу по обеспечению общественной безопасности", - рассказали в полиции.

между пострадавших, по словам правоохранителей, - 7 сотрудников роты особого назначения ГУНП в Запорожской области, которые несли службу в качестве приданных сил, работник управления патрульной полиции Мариуполя и следователь Центрального отдела полиции. Повреждены две служебных автомобиля.

"Сейчас гражданские лица за медицинской помощью не обращались, однако есть информация, что есть пострадавшие между журналистов. Полицейским оказана медицинская помощь. На месте работает следственно-оперативная группа и керивнитво Центрального отдела полиции. Открыто уголовные производства по ч. 1 ст. 342" Сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа, члену общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащему "и ч. 2 ст. 345" Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа "Крымина льного кодекса Украины", - отметили в полиции.

Напомним, ранее в патрульной полиции Донецкой области рассказали, что в результате столкновений незначительные повреждения получил ТОРивець и несколько болельщиков.

На сегодняшнем матче в Мариуполе присутствовал президент Украины Петр Порошенко. Посещение игры стало завершением его рабочего визита в Донецкую область.

Футболисты киевского "Динамо" со счетом 3: 2 победили в гостях ФК "Мариуполь" в матче очередного, 25-го тура чемпионата Украины между команд Премьер-лиги.