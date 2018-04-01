Такое мнение в интервью «24 каналу» выразила директор фонда «Демократические инициативы имени Кучерива» Ирина Бекешкина, отметив, что заигрывания Савченко с Россией отворачивают от нардепа потенциальный электорат.

Социолог отметила, что свободных голосов между избирателей, как показывают соцопросы, очень много – от 40 до 50%. Это люди, которые либо не определились, либо не хотят идти на выборы.

Однако Савченко не сможет стать так называемой третьей силой, хотя потребность такая есть. Потому что этого человека должны знать, и он должен иметь очень хорошую репутацию. Бекешкина привела пример со Святославом Вакарчуком, которого включили в прошлогоднее исследование, сразу получил третье место — без рекламы и избирательной кампании.

«Савченко может отобрать голоса у Радикальной партии Ляшко, «Правого сектора», Тягнибока. Но радикальные политические силы у нас националистически настроены. Поэтому заигрывание с Россией и пророссийскими силами на Донбассе отвлекают от Савченко потенциальный электорат. Также за нее не проголосуют избиратели «Опоблока» или партии «За жизнь». И получается, что все это умножается на ноль», — рассказала Бекешкина.

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