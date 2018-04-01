Президент заявил, что нужно создать условия для введения миротворцев.

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Когда на Донбасс придут миротворцы ООН, российской армия оттуда уйдет. Такое заявление сделал президент Украины Петр Порошенко во время выступления в Мариуполе, передает «Украинская правда», информирует svodka.net.

Президент 10 апреля совершит визит в Берлин для переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель.

«Я 10 числа еду в Берлин. Будем говорить о миротворцах», — сообщил он в воскресенье в Мариуполе.

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«Почему это так важно? Потому что, когда миротворцы придут везде — от Новоазовска до Станицы Луганской, будут в Донецке, будут в Луганске, там не будет места российской армии, она уйдет через границу», — убежден Порошенко.

По его словам, нужно создать условия для введения миротворцев, «провести решение СБ ООН».

«Сегодня твердая позиция Украины в борьбе за мир приводит к тому, что все страны мира, кроме России, поддерживают необходимость введения миротворцев. Дожмем Россию. Вы видите, что сейчас Россия оказалась в тотальной и полной изоляции только потому, что она агрессией пошла на Украина и убивает украинцев», — сказал президент.

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Как сообщалось, 17 марта президент Петр Порошенко выразил надежду, что новое правительство Ангелы Меркель будет помогать в вопросе введения миротворческой миссии ООН на Донбасс.

Россия перехватила инициативу Украины о миротворцах на Донбассе и предложила свой вариант, который предполагает наличие миссии только на линии разведения сторон для охраны миссии ОБСЕ.

Украина настаивает на миротворцах на всей захваченной территории, в том числе – у границы с Россией. Также Киев против того, чтобы россияне входили в миротворческую миссию ООН, если ее направят на восток Украины.

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