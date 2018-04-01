Арнольду Шварценеггеру сделали операцию на сердце. 70-летнему актеру и политику заменили легочный клапан, с которым он жил с 1997 года. Об этом сообщает со ссылкой на Twitter-аккаунт его пресс-секретаря Дэниэла Кетчела.

Операция прошла успешно. По утверждению пресс-секретаря Шварценеггера, первыми его словами после наркоза были “I’m back” (“Я вернулся”).

Представитель актера также заявил, что процедура была плановой и проводилась с помощью катетера. Сначала сообщалось, что это была экстренная операция на открытом сердце.

“I’ll be back” (“Я вернусь”) — культовая фраза, которую герой Арнольда Шварценеггера говорил в серии фильмов “Терминатор” (и которую актер пародировал во многих других фильмах). В фильме “Терминатор 3: Восстание машин” он сказал “I’m back” ( “Я вернулся”).

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