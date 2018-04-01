Посол России в Лондоне Александр Яковенко заявил, что отравление экс-шпиона Сергея Скрипаля это специальная провокация британской разведки против России.

По словам дипломата, главная цель этой провокации - сдержать Россию. Яковенко заявил об этом в интервью ТАСС, передает со ссылкой на .

"Несколько лет назад Великобритания активно размышляла, какой будет их роль в западном союзе. И вот тогда, когда была утверждена концепция национальной безопасности, и чуть позже Тереза ​​Мэй это подтвердила, британцы взяли курс на лидирующую роль в так называемом сдерживании России", - сказал он.

Посол говорит, что Британии нужна была мощная провокация, чтобы эту позицию поддержали и правительство, и народ.

"Такую дикую провокацию, скорее только, и устроили британцы для того, чтобы обвинить Россию во многих аспектах и ​​сдерживать ее", - добавил он.

Напомним, между Великобританией и Россией обострились отношения после отравления экс-разведчика Сергея Скрипаля в Солсбери.

В понедельник, 26 марта, западные страны заявили о выдворении российских дипломатов. Выдворение дипломатов стало ответом на попытку отравления Скрипаля и его дочери в Великобритании, за которым, как считает британское следствие, стоит Москва.

Первой о выдворении российских дипломатов объявила, собственно, Великобритания (23 дипломата), потом к ней присоединились 15 стран ЕС, , Канада, Норвегия и Украина.

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