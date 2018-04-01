В четверг источник сообщил The Jerusalem Post, что в ближайшие год-два Израиль, скорее только, решит купить самолёт V-22 Osprey.

Израиль впервые проявил интерес к конвертоплану Boeing V-22 Osprey в 2012 году, а через два года Министерство обороны США уведомило Конгресс о своем намерении продать шесть из них в Израиль в сделке на сумму 1,13 миллиарда долларов, но процесс приобретения был позже заморожен еврейским государством после оппозиции в министерстве обороны Израиля.

Главным образом, используемым Корпусом морской пехоты США (USMC) и Командованием специальных операций ВВС (AFSOC) с момента ввода в эксплуатацию в 2007 году, Osprey часто принимал участие в операциях в Афганистане и Ираке, поддерживая дальние миссии быстрого реагирования и реагирования на кризисные ситуации.

Чиновникам из оборонного ведомства Израиля была предоставлена ​​новая возможность оценить преимущества самолета в начале марта во время совместного учения, проведенного с Корпусом морской пехоты США на юге Израиля.

Около 650 морских пехотинцев прошли подготовку с израильскими войсками в рамках учений «Кайя-Грин» на базе армии Цзехлим в нескольких оперативных сценариях, включая боевые стрельбы и артиллерийские учения с целью повышения взаимодополняемости и сотрудничества между двумя союзниками.

Несколько конвертопланов V-22 Osprey, работающих от десантного корабля Wasp класса USS Iwo Jima, обеспечили поддержку морских пехотинцев в учениях, а также несколько других военных самолетов США и IAF.

Способность самолета летать далеко и быстро привела к тому, что многие видели V-22 в качестве возможного решения для поддержки специальных сил и благодаря его возможностям заправки в воздухе, что может позволить самолету достичь Ирана. Без воздушной заправки V-22 способен пролететь около 1442 миль.

Согласно отчету 2015 года в Wall Street Journal , Израиль искал американскую «военную технику, полезную для забастовки» в отношении Ирана летом 2012 года, и наверху списка были V-22 Ospreys.

В докладе говорится, что Ospreys должны были доставить спецназ в Иран для нападения на установку обогащения Фордо.

Многоцелевой военный самолет использует технологию конвертоплана, сочетающую вертикальные характеристики вертолетов (таких как взлет и посадки) со скоростью, высотой и дальностью полета самолетов, что делает их идеальным самолетом для такого рода миссий, им не нужны взлетно-посадочные полосы.

Израильские военные модернизировали свои эскадрильи истребителей и вертолетов, и, по словам источника, военно-воздушные силы поняли, что должно быть соединение тяжеловесных вертолетов и V-22.

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