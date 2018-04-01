Украинский гроссмейстер Анна Музычук на чемпионате Европы по блицу
в Грузии захватила лидерство с первого тура и выиграла турнир,
несмотря на поражение в последней партии. Музычук выиграла турнир,
несмотря на поражение в последнем туре Фото: ЕРА Соревнования,
которые проходили в Батуми (Грузия), собрали 77 шахматисток из
разных стран мира.На турнире играла одна из сестер Музычук, Анна.
Она с первых туров захватила лидерство и стала чемпионом, несмотря
на поражение в последнем туре. В итоге она набрала 10 очков из 14
возможных.Блиц в шахматах – игра с контролем три минуты
на партию с добавлением двух секунд за каждый сделанный ход,
начиная с первого.На чемпионате Европы по быстрым шахматам (рапид,
на всю партию дается 10 минут) Анна Музычук завоевала бронзовую
награду.
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