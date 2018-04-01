Украинский гроссмейстер Анна Музычук на чемпионате Европы по блицу в Грузии захватила лидерство с первого тура и выиграла турнир, несмотря на поражение в последней партии. Музычук выиграла турнир, несмотря на поражение в последнем туре Фото: ЕРА Соревнования, которые проходили в Батуми (Грузия), собрали 77 шахматисток из разных стран мира.На турнире играла одна из сестер Музычук, Анна. Она с первых туров захватила лидерство и стала чемпионом, несмотря на поражение в последнем туре. В итоге она набрала 10 очков из 14 возможных.Блиц в шахматах – игра с контролем три минуты на партию с добавлением двух секунд за каждый сделанный ход, начиная с первого.На чемпионате Европы по быстрым шахматам (рапид, на всю партию дается 10 минут) Анна Музычук завоевала бронзовую награду. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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