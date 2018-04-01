Видео с камер наблюдения распространили в социальных сетях российские СМИ.

Так, чем ближе посетители «Зимней вишни» чувствовали запах гари и дыма, тем старались побыстрее выбежать из здания, при этом некоторые из них даже не пытались схватить вещи. В коридорах было много детей, некоторые из них вообще находились без сопровождения взрослых.

Напомним, в «Зимней вишне» 25 марта во время смертельного пожара полностью сгорел контактный зоопарк и 200 находившихся в нем питомцев. Их даже не спасали.

Также известно, что в первые сутки пожара в морге было готово более 100 мест для погибших.

К слову сказать, родные не могут опознать тело одной жертвы, поскольку девушка была ограблена уже после своей смерти в «Зимней вишне».

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