|Появилось видео начала пожара в ТЦ «Зимняя вишня»
|01.04.2018 23:51
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Видео с камер наблюдения распространили в социальных сетях российские СМИ.
Так, чем ближе посетители «Зимней вишни» чувствовали запах гари и дыма, тем старались побыстрее выбежать из здания, при этом некоторые из них даже не пытались схватить вещи. В коридорах было много детей, некоторые из них вообще находились без сопровождения взрослых.
Напомним, в «Зимней вишне» 25 марта во время смертельного пожара полностью сгорел контактный зоопарк и 200 находившихся в нем питомцев. Их даже не спасали.
Также известно, что в первые сутки пожара в морге было готово более 100 мест для погибших.
К слову сказать, родные не могут опознать тело одной жертвы, поскольку девушка была ограблена уже после своей смерти в «Зимней вишне».
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