10 апреля планирует совершить рабочий визит в Берлин, где проведет переговоры с канцлером ФРГ Ангелой . В частности обсудят введение миротворческой миссии в Донбассе, передает со ссылкой на .

"Будем говорить о миротворцах. Почему это так важно? Потому что когда миротворцы придут везде: от Новоазовска до Станицы Луганской, будут в Донецке, в Луганске - там не будет места российской армии ", - заявил Порошенко во время поездки в Мариуполь.

По его словам, введение миротворцев "поддерживают все страны, кроме России".

"Вы можете видеть, что сейчас Россия оказалась в тотальной и полной изоляции. Никто ее не поддерживает только потому, что она агрессией пошла на Украине и убивает украинский", - добавил Порошенко.

Европейский Союз готов поддержать размещения международного миротворческого контингента на Донбассе, если Совбез примет соответствующее решение. Для того, чтобы остановить войну на Донбассе, нужен контингент в 20 тыс. военнослужащих из стран, не являющихся членами , и 4 тыс. полицейских.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира