Об этом на своей странице в Facebook написала известная украинская синоптик Наталья Диденко.

В понедельник циклон Франциска будет двигаться на север, но его фронты успеют занести в Украину холодного воздуха, вследствие чего ближайшей ночью температура воздуха кое-где опустится до 2 градусов мороза, в то время как днем температура в среднем не поднимется выше 3-7 градусов тепла.

Западные области ожидает 3-6 градусов тепла и мокрый снег, Восточные, — 9-14 градусов тепла и дожди. В Южных и Центральных областях будет 7-14 градусов, осадков не ожидается. Также прогнозируется порывистый западный ветер. В Киеве после 15 градусов тепла, зафиксированных в воскресенье, в понедельник температура опустится до 7 градусов.

«Со дня 3 апреля замечательная температура по всей Украине восстановится, осадки уйдут — следующая неделя (кроме понедельника) до Пасхи будет залита солнцем, теплом и потрескиванием нежных почек, — написала Диденко. — Как раз — мыть окна, хозяйничать на огородах, убирать город от зимней мусорной спячки, переписывать рецепты куличей, просыпаться окончательно и аккумулировать веснушки на носах и щеках».

Источник

Сводка.нет - Новости Украины и Мира