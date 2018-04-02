«Структура зубов этого динозавра говорит о том, что он был тиранозавром, однако пока мы не до конца уверены в этом. Останки молодых особей этих хищников встречаются крайне редко, и следовательно очень сложно понять, имеем ли мы дело с молодой особью тираннозавра с несколько иной анатомией, или с новым видом ящеров. К счастью, у нас есть и другие останки, которые помогут решить эту проблему», — рассказал один из исследователей Дэвид Бернхэм.

Остатки молодых тираннозавров ученые находили и раньше. Скелет животных меняется по мере роста, следовательно исследователи не уверены, имеют ли они дело с тираннозаврами на разных этапах развития или с представителями разных видов.

Ученые намерены провести дальнейшие исследования, чтобы убедиться в происхождении находки.

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