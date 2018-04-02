Детективы просят всех, кто с августа по октябрь 2017 становился жертвой подобных преступлений, обратиться в полицию

Как рассказали в полиции Хмельницкой области, в ходе расследования удалось установить, что организатором преступной группы была 23-летняя жительница одного из сел Николаевской области.

Сначала девушка втянула в преступную деятельность своего 30-летнего товарища, уроженца Луганщины, который часто привлекался к уголовной ответственности за грабеж и мошенничества. Сообщники отравили трех девушек из Донецкой области, подсыпав им в пищу опасный препарат, чтобы похитить у них ювелирные украшения и деньги. Тогда пострадавшие несколько дней провели в реанимации.

Впоследствии злоумышленница привлекла к группе еще одного знакомого - 31-летнего ранее судимого жителя Запорожья. Вместе они снимали в автопрокат автомобили и разъезжали Украины, выискивая очередных жертв на курортах, базах отдыха и развлекательных заведениях. Обычно организатор представлялась сестрой мужчин и пристально следила за реализацией преступлений. Ребята знакомились с потенциальными жертвами и, втершись в доверие, подсыпали им ядовитое вещество в пищу или напитки. Когда потерпевшие теряли сознание, - грабили их.

"Работая" в Хмельницком, злоумышленники не рассчитали дозу смертельно опасного препарата, добавили в кофе двум хмельничанка, познакомившись с ними в ночном клубе. Одна из женщин, 29-летняя жительница областного центра, умерла от отравления прямо на улице, а ее 32-летнюю подругу тогда едва спасли врачи. Экспертиза показала, что смерть потерпевшей наступила от отравления антипсихотическим препаратом", - рассказали правоохранители.

Почти полгода оперативники и следователи собирали и складывали в единую картину информацию, которая позволила выйти на след подозреваемых. Правоохранителям пришлось объехать несколько областей, собирая доказательства причастности этой преступной группы к совершению преступлений. К делу подключились коллеги-полицейские из других областных управлений полиции.

Как выяснили сыщики, накануне вечером погибшая и ее подруга отдыхали в одном из развлекательных заведений Хмельницкого, где познакомились с молодыми людьми, которые пригласили их на кофе. Все вместе поехали в район второго автовокзала, где и заказали горячий напиток, в который злоумышленники добавили слишком большие дозы препарата.

Преступной группе инкриминируют отравления восьми пострадавших, один из которых погиб. Всем трем фигурантам следователи объявили о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных п. 6, 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство), ч. 2 ст. 15 - п.п. 1, 6, 12 ч. 2 ст. 115 (покушение на убийство), ч. 4 ст. 187 (разбойное нападение), ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Каждая из санкций этих статей предусматривает уголовную ответственность в виде лишения свободы на долгий срок, вплоть до пожизненного заключения. Дело будет рассматривать Хмельницкий горрайонный суд Хмельницкой области.

"Хмельницкие детективы уверены, что это далеко не весь перечень совершенных троицей уголовных правонарушений. Поэтому обращаются ко всем, кто в период с августа по октябрь 2017 (именно столько действовала группа) становился жертвой подобных преступлений с просьбой обратиться в полицию в Хмельницкой области или в ближайший участок полиции", - отметили в полиции.

Фото: hm.npu.gov.ua

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