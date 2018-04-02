В одном из ночных заведений Малина Житомирской обл. произошел взрыв.

Неизвестный оставил гранату в коридоре заведения. Она взорвалась около 4:30, сообщают "Житомирские новости", передает со ссылкой на .

Взрывотехники предполагают, что в помещении могла сработать граната РГД-5.

В это время в одной из комнат было 4 человека. Никто из них не пострадал.

Полиция начала уголовное производство. Злоумышленника, взорвавшего гранату, разыскивают.

30 марта во дворе дома по ул. Якуба Коласа, 17 в неизвестные облили горючим и подложили гранату в автомобиль Range Rover. От пожара и взрыва пострадал хозяин машины. Занялось авто около 4.40. Жена владельца Range Rover не спала и увидела, что горит машина. Мужчина выбежал гасить автомобиль. Он заливал его водой и засыпал огонь снегом.

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