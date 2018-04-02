Это было ложью. Дело не только в том, что падающие обломки в Эр-Рияде убили хотя бы одного человека и отправили еще двоих в больницу. Нет никаких доказательств того, что Саудовская Аравия вообще перехватила ракеты. И это вызывает неудобные вопросы не только о саудовцах, но и о Соединенных Штатах, которые, похоже, продали системы.

Изображения в социальных сетях, похоже, показывают, что Саудовский «Патриот» стреляет из перехватчиков. Но то, что показывают эти видео, не является успехом. Один перехватчик катастрофически взрывается сразу после запуска, а другой совершает разворот в воздухе, а затем взрывается на земле.

Возможно, конечно, что один из других перехватчиков выполнил эту работу, но я сомневаюсь. Это связано с тем, что мои коллеги из Института международных исследований Миддлбери и я внимательно изучили два различных ракетных нападения на Саудовскую Аравию с ноября и декабря 2017 года.

В обоих случаях мы обнаружили, что очень маловероятно, что ракеты были сбиты, несмотря на заявления официальных лиц об обратном.

Наш подход был прост: мы сопоставили, где упали обломки, включая ракетный планер и боеголовку, и где находились перехватчики. В обоих случаях возникла ясная картина. Одна ракета попала в Эр-Рияд, а боеголовка отделилась и пролетела над защитой и приблизилась к ее цели.

Одна боеголовка упала в нескольких сотнях метров от Терминала 5 в международном аэропорту короля Халида Эр-Рияда. Вторая боеголовка, выпущенная несколько недель спустя, чуть не уничтожила представительство Honda. В обоих случаях нам было ясно, что, несмотря на официальные заявления Саудовской Аравии, ни одна ракета не была сбита. Я даже не уверен, что Саудовская Аравия хотя бы пыталась перехватить первую ракету в ноябре.

Дело в том, что нет никаких доказательств того, что Саудовская Аравия перехватила любые ракеты Хаути во время конфликта в Йемене. И это вызывает тревожную мысль: есть ли основания думать, что система «Патриот» работает?

Справедливости ради следует отметить, что система, развернутая в Саудовской Аравии — «Усовершенствованная способность Патриота-2» или «ПКК-2», не была довольно разработана для перехвата ракет «Буркан-2», которые стреляют в районе Эр-Рияд. «Буркан-2″ летает около 600 миль и, похоже, имеет боеголовку, которая отделяется от самой ракеты.

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