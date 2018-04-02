|Кох о топ-чиновниках Путина: Будут уходить не по своей или его воле, а под давлением обстоятельств и народа
|02.04.2018 00:19
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Тулеев подал в отставку 1 апреля в связи с пожаром в Кемерово. Он назвал это "единственно верным решением, потому что с таким тяжелейшим грузом работать на посту губернатора ну нельзя, морально нельзя".25 марта в результате пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово погибло 64 человека, в том числе 41 ребенок.27 марта в Кемерово побывал президент России Владимир Путин. На совещании Тулеев извинился перед Путиным за пожар.
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