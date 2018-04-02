Президент РФ Владимир Путин уйдет со своей должности "без почестей и фанфар", считает экс-вице-премьер РФ Альфред Кох. Кох: Будут уходить с позором и под радостное улюлюканье толпы Фото: Альфред Кох / Facebook "Они будут уходить не по своей или его воле, а под давлением обстоятельств и народа. В результате какого-нибудь катаклизма на вверенной территории. Больные, слабые, полоумные. С позором и под радостное улюлюканье толпы", – написал он.По мнению Коха, так уйдет и Путин."Без почестей. Без благодарственных молебнов и фанфар. Его просто прогонят, и он станет героем плоских анекдотов про обосравшегося от страха старика", – считает экс-вице-премьер РФ. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1884518004915249&id=100000712037223 Тулеев подал в отставку 1 апреля в связи с пожаром в Кемерово. Он назвал это "единственно верным решением, потому что с таким тяжелейшим грузом работать на посту губернатора ну нельзя, морально нельзя".25 марта в результате пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово погибло 64 человека, в том числе 41 ребенок.27 марта в Кемерово побывал президент России Владимир Путин. На совещании Тулеев извинился перед Путиным за пожар. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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