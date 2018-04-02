Никаких шансов на победу на выборах президента у Надежды Савченко нет.

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Она может получить поддержку очень радикальной части украинского общества, но этот слой – небольшой. Об этом сайту «24» рассказала директор фонда «Демократические инициативы имени Кучерива» Ирина Бекешкина, информирует svodka.net.

«Савченко еще до обвинений в подготовке терактов и попытке госпереворота включали в президентские соцопросы – и, как свидетельствовали результаты, ее звездный час давно прошел. Она себя считает украинской Жанной Д’Арк, но президентских перспектив у нее нет», – считает Ирина Бекешкина.

По словам социолога, свободных голосов между избирателей, как показывают соцопросы, очень много – от 40 до 50%. Это люди, которые либо не определились, либо не хотят идти на выборы. И Савченко не станет так называемой третьей силой, хотя потребность такая есть. Потому что этого человека должны знать, и он должен иметь очень хорошую репутацию. Бекешкина напоминает: Святослав Вакарчук, которого включили в прошлогоднее исследование, сразу получил третье место. Без рекламы и избирательной кампании.

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«Савченко может отобрать голоса у Радикальной партии Ляшко, «Правого сектора», Тягнибока. Но радикальные политические силы у нас националистически настроены. Поэтому заигрывание с Россией и пророссийскими силами на Донбассе отвлекают от Савченко потенциальный электорат. Также за нее не проголосуют избиратели «Опоблока» или партии «За жизнь». И получается, что все это умножается на ноль», – подчеркнула Бекешкина.

Напомним, 22 марта Верховная Рада сняла депутатскую неприкосновенность с Надежды Савченко, а также дала согласие на ее задержание и арест. 23 марта суд избрал Надежде Савченко меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 59 дней.

Савченко также заявила, что планирует баллотироваться на пост президента Украины.

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