Настоящим позором завершился визит "Боруссии" к лидеру чемпионата Германии "Баварии". Болельщик что посетили "Альянц Арену" уже в первом тайме смогли увидеть 5 мячей в врорта "Джемели".

Общий счет 6:0 полная доминация одной команды над другой, передает со ссылкой на .

Стоит отметить что Андрей Ярмоленко участия в матче не принимал, так как залечивает травму.

Уже во вторник в рамках 1/4 Лиги чемпионов "" сыграет против испанской "Севильи".

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