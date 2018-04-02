Британское издание Daily Mail опубликовало фотографии секретного бронированного поезда Ким Чен Ына. На нем руководитель Северной Кореи приезжал в Китай на встречу с главой КНР Си Цзиньпином, передает со ссылкой на .

Внешне поезд - темно-зеленый с желтыми вставками. Внутри вагонов - светлые стены, деревянный паркет и розовые кожаные кресла. Для гостей подготовили блюда и алкогольные напитки. В прессе пишут, что Ким Чен Ын любит шампанское Cristal, коньяк Hennessy и швейцарский сыр.

Известно, что отец лидера КНДР Ким Чен Ир во время своего визита в Китай в 2000 году отправился на том же поезде.

Северокорейская пресса в 2009 году сообщала, что поезд состоит из 90 бронированных вагонов, а впереди и позади него движется еще по отдельному поезда с целью безопасности.

Из-за большого веса поезд передвигался довольно медленно - только около 60 км/ч.

Отметим, что о поездке Ким Чен Ына Китай объявил уже после того, как его поезд уехал.

Поездка Ким Чен Ына в Китай стала первым зарубежным визитом лидера КНДР с момента его назначения на должность в 2011 году. Поездка продолжалась с 26 по 28 марта.

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