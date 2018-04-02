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Шевцова: Кремль сможет доставить еще немало проблем окружающему миру
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02.04.2018 01:14
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Возможности Кремля создавать проблемы на Западе понимают,
следовательно реакция западных столиц на действия РФ – "опасливая",
отметила российский политолог Лилия Шевцова. Шевцова: Россия –
держава с ядерным оружием, и не опасаться ее было бы неразумно
Фото: minval.az "Я бы не стала петь реквием ни по России, ни по
русской системе, ни по президенту Путину. Да, Россия в рецессии и в
состоянии цивилизационного упадка. Да, система самодержавия гниет.
Да, президент Путин имеет полный мешок проблем. Но потенциал
дальнейшего существования как страны, так и ее системы единовластия
все еще значителен. И Кремль сможет еще доставить немало проблем
окружающему миру", – заявила она.По словам политолога, это
понимают все, включая Запад."Отсюда и столь опасливая реакция
западных столиц на российские действия. Запад готов на санкции, но
не смертельные и не самые болезненные. Запад пока не осознал, до
какой степени можно на Кремль давить, чтобы не вызвать ожесточенной
реакции. И можно ли давить дальше? Поэтому и очень осторожная
реакция Украины в отношении Москвы", – отметила она.Шевцова
предположила, что Киев не хочет обострять отношения с Москвой, "не
будучи уверенным в позиции западного сообщества"."Все это понятно.
Россия – держава с ядерным оружием, и не опасаться ее было бы
неразумно", – подчеркнула политолог.
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