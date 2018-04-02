Возможности Кремля создавать проблемы на Западе понимают, следовательно реакция западных столиц на действия РФ – "опасливая", отметила российский политолог Лилия Шевцова. Шевцова: Россия – держава с ядерным оружием, и не опасаться ее было бы неразумно Фото: minval.az "Я бы не стала петь реквием ни по России, ни по русской системе, ни по президенту Путину. Да, Россия в рецессии и в состоянии цивилизационного упадка. Да, система самодержавия гниет. Да, президент Путин имеет полный мешок проблем. Но потенциал дальнейшего существования как страны, так и ее системы единовластия все еще значителен. И Кремль сможет еще доставить немало проблем окружающему миру", – заявила она.По словам политолога, это понимают все, включая Запад."Отсюда и столь опасливая реакция западных столиц на российские действия. Запад готов на санкции, но не смертельные и не самые болезненные. Запад пока не осознал, до какой степени можно на Кремль давить, чтобы не вызвать ожесточенной реакции. И можно ли давить дальше? Поэтому и очень осторожная реакция Украины в отношении Москвы", – отметила она.Шевцова предположила, что Киев не хочет обострять отношения с Москвой, "не будучи уверенным в позиции западного сообщества"."Все это понятно. Россия – держава с ядерным оружием, и не опасаться ее было бы неразумно", – подчеркнула политолог. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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