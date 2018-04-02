Во время показа драмы "Страсти Христовы" по библейским мотивам в бразильском городе Нова-Артс 30 марта зритель выбежал на сцену и напал на актера. Об этом пишет The Independent. Инцидент произошел во время сцены распятия: мужчина выбежал из зала и ударил шлемом актера, игравшего роль римского солдата. Отмечается, что на городской площали за постановкой наблюдали около 1000 человек. Свидетели рассказали: прежде чем напасть, мужчина кричал, что "не позволит Иисусу умереть". Позже стало известно, что напавший употреблял наркотики и у него есть проблемы с прихическим здоровьем. Пострадавший актер не получил серьезных травм, после короткой паузы театр продолжил играть. Полиция расследует случай. Видео со спектакля опубликовал в YouTube пользователь Farucke. | набег на актера произошло во время спектакля "Страсти Христовы" Фото: EPA видео Видео: Farucke / YouTube Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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