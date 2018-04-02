В Бразилии зритель напал на актера во время спектакля "Страсти Христовы", чтобы "спасти Иисуса". Видео
02.04.2018 01:22
Во время показа драмы "Страсти Христовы" по библейским мотивам в
бразильском городе Нова-Артс 30 марта зритель выбежал на сцену и
напал на актера. Об этом пишет The Independent. Инцидент произошел
во время сцены распятия: мужчина выбежал из зала и ударил шлемом
актера, игравшего роль римского солдата. Отмечается, что на
городской площали за постановкой наблюдали около 1000 человек.
Свидетели рассказали: прежде чем напасть, мужчина кричал, что "не
позволит Иисусу умереть". Позже стало известно, что напавший
употреблял наркотики и у него есть проблемы с прихическим
здоровьем. Пострадавший актер не получил серьезных травм, после
короткой паузы театр продолжил играть. Полиция расследует случай.
Видео со спектакля опубликовал в YouTube пользователь Farucke.
| набег на актера произошло во время спектакля "Страсти
Христовы" Фото: EPA видео Видео:
Farucke / YouTube