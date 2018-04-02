|Ювентус-Милан 3:1, Бонуччи забил своей бывшей команде
|02.04.2018 01:24
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В центральном матче 30-го тура "Серии А" в поединке сошлись "" и "Милан". Благодаря победе туринцы оторвались от "Наполи", которые идут на втором месте в чемпионате, передает со ссылкой на .
А вот "Милан" усложнил себе задачу. "Россонери" находятся на 6-й позиции - последний еврокубковой. Ближайший преследователь приблизился уже на расстояние трех очков.
Изюминкой матча стал гол Леонардо Бонуччи. Лео играл за "Старую сеньору" с 2010 года. А перед началом текущего сезона стал игроком их принципиальных соперников. А теперь он еще и забил в ворота бывшей команды.
Уже во вторник в рамках 1/4 Лиги чемпионов "" будет принимать на своем поле "".
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