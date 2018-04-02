Высылка российских дипломатов из ряда мировых стран – это четкий ответ на угрозу коллективной безопасности, считает посол Великобритании в Украине Джудит Гоф. Гоф: Главное, о чем мы будем в дальнейшем заботиться,–это наша национальная безопасность Фото: Judith Gough / Twitter "Пока мы не объявляли новых санкций, кроме тех, которые уже введены, но конечно, что все будет зависеть от дальнейших шагов России. Главное, о чем мы будем в дальнейшем заботиться,–это наша национальная безопасность", – сказала она.По ее мнению, высылка российских дипломатов из ряда стран мира – "это не просто акт солидарности с Великобританией"."Это также очень четкий ответ на то что мы считаем угрозой нашей коллективной безопасности. Это результат не только хорошей дипломатии, но и коллективного чувства, что мы столкнулись с новым и очень тяжелым вызовом России", – заявила Гоф.4 марта 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали в британском Солсбери. Следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок". Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй потребовала от Кремля объяснить случившееся до вечера 13 марта, иначе Лондон будет считать случай незаконным применением силы Россией против Великобритании.Москва отказалась отвечать на ультиматум Лондона и потребовала предоставить ей образцы вещества, которым отравили Скрипалей.14 марта власти Британии объявили о высылке 23 российских дипломатов, а также о приостановке запланированных двусторонних контактов с РФ. 17 марта Россия объявила персонами нон грата 23 британских дипломатов.Вслед за Британией российских дипломатов выслали еще около 30 стран. Ряд стран вызвали из РФ своих послов для консультаций. НАТО также отзывает аккредитацию семи российских представителей при Альянсе. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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