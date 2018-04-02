С 4 по 6 апреля Россия проведет ракетные учения у границы с Латвией в Балтийском море, передает со ссылкой на .

"Российская сторона не предоставила исчерпывающей информации об обучении. Объявила об этом с соблюдением всех процедур, но делает это в зонах, где раньше такого не делалось. Поэтому во всех окружающих стран возникают вопросы", - сказал пресс-секретарь Латвии Гинтс Егерманис.

По его словам, Россия своими планами "пытается демонстрировать силу, и их следует расценивать как очередную провокацию".

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Агентство гражданской авиации Латвии по просьбе России согласилось закрыть воздушное сообщение в этой зоне.

18 марта российские военные провели учения ракетных и артиллерийских подразделений у границы Украины с аннексированным Крымом.

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