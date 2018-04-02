Британцы – истинно футбольная нация и правительство страны не будет ограничивать право английских футбольных фанов или игроков на поедку в Россию на чемпионат мира по футболу, отметила посол Великобритании в Украине Джудит Гоф. Гоф: Относительно идеи, что мы якобы пытаемся сорвать чемпионат мира по футболу – это нонсенс Фото: Judith Gough / Twitter "Относительно идеи, что мы якобы пытаемся сорвать чемпионат мира по футболу – это нонсенс. Британцы – это истинно футбольная нация. И конечно мы хотим смотреть хороший футбол, здесь нет конспирологии. Единственное, что мы не будем отправлять официальные делегации, членов правительства и королевской семьи на чемпионат мира. В тоже время мы не стремимся ограничивать английских футбольных фанатов и команды, тем не менее пытаемся быть уверенными в их безопасности", – сказала дипломат.Чемпионат мира по футболу в России должен состояться с 14 июня по 15 июля.20 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что ни один министр или член королевской семьи не поедет на ЧМ в Россию из-за отравления в Солсбери бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля.21 марта министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон сказал, что президент РФ Владимир Путин пытается использовать предстоящий чемпионат мира по футболу в РФ, как воспользовался Олимпиадой 1936 года в Берлине лидер нацистской Германии Адольф Гитлер. Позже он заявил, что английская сборная не будет бойкотировать чемпионат.Церемонию открытия турнира проигнорирует президент Польши Анджей Дуда и власти Исландии. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призывал лишить Россию права проводить ЧМ. Президент Украины Петр Порошенко призывал всесторонне бойкотировать чемпионат в России. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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