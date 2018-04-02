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Посол Великобритании в Украине заявила, что ее страна не пытается сорвать чемпионат мира по футболу в РФ
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02.04.2018 01:46
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Британцы – истинно футбольная нация и правительство страны не будет
ограничивать право английских футбольных фанов или игроков на
поедку в Россию на чемпионат мира по футболу, отметила посол
Великобритании в Украине Джудит Гоф. Гоф: Относительно идеи,
что мы якобы пытаемся сорвать чемпионат мира по футболу – это
нонсенс Фото: Judith Gough / Twitter "Относительно идеи, что мы
якобы пытаемся сорвать чемпионат мира по футболу – это
нонсенс. Британцы – это истинно футбольная нация. И конечно мы
хотим смотреть хороший футбол, здесь нет конспирологии.
Единственное, что мы не будем отправлять официальные делегации,
членов правительства и королевской семьи на чемпионат мира. В тоже
время мы не стремимся ограничивать английских футбольных фанатов и
команды, тем не менее пытаемся быть уверенными в их
безопасности", – сказала дипломат.Чемпионат мира по футболу в
России должен состояться с 14 июня по 15 июля.20 марта
премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что ни один
министр или член королевской семьи не поедет на ЧМ в Россию
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сборная не будет бойкотировать чемпионат.Церемонию открытия
турнира проигнорирует президент Польши Анджей
Дуда и власти Исландии. Министр иностранных дел
Украины Павел Климкин призывал лишить Россию права проводить
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бойкотировать чемпионат в России.
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