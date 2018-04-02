eCall ежегодно будет спасать 1,5 тыс. жизней.

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В странах ЕС с 31 марта все новые модели автомобилей в обязательном порядке будут оснащены автоматической системой оповещения eCall. Об этом сообщает Обозреватель со ссылкой на La Repubblica, информирует svodka.net.

С помощью системы автомобили сами свяжутся с экстренными службами в случае серьезных ДТП.

По оценке Европейской комиссии, eCall ежегодно будет спасать 1,5 тыс. жизней.

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Отмечается, что по статистике в ЕС ежегодно 25 тыс. человек гибнут в результате аварий, а 135 тыс. получают серьезные травмы.

Принцип работы системы заключается в том что при сильном ударе в салоне автомобиля срабатывают датчики eCall и автоматически включается канал связи с Центром тревоги.

Одновременно туда отправляются координаты автомобиля, направление движения, VIN-код, тип топлива и сколько ремней безопасности было пристегнуто на момент столкновения.

Также активировать систему можно и в ручном режиме, нажав на кнопку.

При желании ее можно установить и на старые автомобили, стоимость устройства составляет €120.

Система будет общеевропейской. Примером, если с автомобилем из Эстонии что-то случится во время путешествия в Финляндию, то сигнал пойдет финским спасателям.

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